Сколько минут находиться на солнце для получения витамина D? Названо точное время

Сколько времени находиться на солнце

Солнечный свет стимулирует организм к выработке важного питательного вещества - витамина D. Этот важный витамин играет важную роль в поддержании оптимального уровня кальция и фосфатов в организме, что жизненно важно для поддержания здоровья костей, зубов и мышц.

Дефицит витамина D может привести к серьезным проблемам со здоровьем. У детей недостаток может привести к деформации костей, такие как рахит, тогда как взрослые могут страдать от остеомаляции, которая характеризуется болью в костях, связанной с низким уровнем витамина D.

"Все, что вам нужно, это 25 минут пребывания на солнце несколько раз в неделю, чтобы максимально увеличить естественную выработку витамина D вашей кожей", - сказал медик.

Кому стоит принимать добавки витамина D

Человек не может получить передозировку витамином D только из-за пребывания на солнце, поэтому наслаждайтесь естественными преимуществами, но всегда ставьте безопасность на первое место. Не забывайте прикрывать или защищать кожу средствами с SPF, чтобы минимизировать риск повреждения кожи и рака кожи.

С конца марта до конца сентября большинство людей должны иметь возможность получать весь необходимый витамин D от прямых солнечных лучей на коже во время пребывания на улице.

Тогда как взрослые и дети старше четырех лет должны принимать ежедневную добавку, содержащую 10 микрограммов витамина D, в течение года, если:

нечасто бывают на улице

находятся в учреждении, таком как дом для пожилых людей

обычно носят одежду, которая закрывает большую часть кожи, находясь на улице

Витамин D также присутствует в небольшом количестве продуктов, таких как жирная рыба, красное мясо и яичные желтки. Пищевые добавки являются еще одним источником витамина D, особенно рекомендованным в зимние месяцы, когда одного солнечного света недостаточно.