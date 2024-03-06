Названо професії, де жінки замінюють чоловіків через війну

Війна в Україні та мобілізація змінила ринок праці. Все більше жінок приходить у "чоловічі" професії.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію".

У Державній службі зайнятості кажуть, що все частіше виникають проблеми з вакансіями, які більше призначені для чоловіків. Йдеться про водіїв, електрогазозварювальників, слюсарів, електромонтерів.

Тепер на подібні вакансії частіше беруть жінок. Їх побільшало серед електромонтерів, трактористів, машиністів на шахтах. Перед початком роботи компанії пропонують відповідне навчання.

За даними Держслужби зайнятості, за 2023 рік на будівництві роботу знайшли 1,2 тисячі жінок, тепер вони становлять вже 38% від тих, хто працює в галузі. До війни у 2021 році показник був на рівні 20%.

Представники ритейлу розповіли РБК-Україна, щоб така ж тенденція фіксується і в їхній галузі. Через нестачу заявок від чоловіків все частіше жінок запрошують на позиції охоронців, водіїв, вантажників.

Проте деякі сфери все ж залишаються "чоловічими", наприклад, сільське господарство. Керівник компанії "Придніпровський Край" Михайло Петров у коментарі виданню зазначив, що на його підприємстві пропорція "чоловіки-жінки" за час війни не змінилася.

"Зараз не є проблемою побачити жінку-оператора дрона. Це і інтелектуальна робота в тому числі. Але є професії в нашій галузі, де жінка просто не витримає фізично, і де вона ризикує втратити здоров'я. Я б не поставив жінку міняти колеса в тракторі. Не поставив би зварювальником, або завантажувати тяжкі вантажі. Тому не думаю, що замінити жінкою чоловіка можна всюди", - вважає підприємець.

Ринок праці в Україні

Нагадаємо, що 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 7100 гривень. Відповідно збільшуються усі передбачені законодавством виплати, розмір яких залежить від мінімальної заробітної плати.

Раніше представниця Державного центру зайнятості в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що скоро у професій, притаманних чоловікам, буде жіноче обличчя.

Детальніше про те, яку роботу шукають українці та де найвищі зарплати - у матеріалі РБК-Україна.