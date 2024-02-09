Названо продукти, які найбільше подорожчали в Україні за останній рік

Середні ціни на продукти харчування в Україні в січні 2024 року порівняно з січнем минулого року, зросли на 3,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали овочі – на 13,1%, м'ясо та м'ясопродукти – на 10,2%, олія – на 10,2% та молоко – на 9,3%.

Також подорожчали сир та сир – на 7,6%, хліб – на 5,8%, безалкогольні напої – на 5,8%, риба та продукти з риби – на 5,3%, фрукти – на 2,3% та макаронні вироби – на 0,3%.

Водночас хліб та хлібопродукти подешевшали на 2,8%, цукор – на -8,4%, яйця – на 16,1%, олія – на 18,7%.

Продуктова інфляція в Україні

Зростання цін на продукти в Україні суттєво сповільнилося наприкінці 2023 року завдяки рекордному врожаю, а також ускладненням експорту через західний кордон.

За прогнозом НБУ, вплив цих факторів збережеться також у першому півріччі 2024 року. Тому продовольча інфляція залишиться низькою (до 3% у річному обчисленні).

НБУ очікує, що у другому півріччі 2024 року продовольча інфляція прискориться на тлі низької бази порівняння через менші врожаї внаслідок очікуваного повернення погодних умов до середньокліматичних норм.

Однак, якщо не буде суттєвих шоків пропозиції, з 2025 року продовольча інфляція сповільниться до 3%.