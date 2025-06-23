Названо продукт, який прибере "запах старості" у літніх людей

Звідки береться "запах старості"

Засновниця Oxford Healthspan і сертифікований коуч Леслі Кенні розповіла, що "запах старості походить від перекисного окислення ліпідів на поверхні шкіри. Якщо у вас недостатньо антиоксидантів, цей запах накопичується, а оскільки з віком ми маємо менше оновлення клітин, він залишається надовго".

Кенні порівнює перекисне окислення ліпідів з іржавінням тіла.

"Це явище, що охоплює все тіло. Запах походить від сполуки, яка називається 2-ноненаль. Це, по суті, шкірний жир, що іржавіє", - сказала вона.

Природний антиоксидантний захист нашої шкіри з віком знижується. Це призводить до посиленого окислення ліпідів шкіри та вироблення 2-ноненалю - побічного продукту розпаду омега-7 жирних кислот на поверхні шкіри. Кенні стверджує, що, на відміну від звичайного запаху тіла, "запах старості" неможливо замаскувати або змити.

"Його не можна замаскувати парфумами. Парфуми просто нашаровуються на нього, і це надає йому такого затхлого запаху", - сказала вона.

"Ви не можете позбутися його за допомогою частішого купання, оскільки клітини не оновлюються досить швидко, а ліпідні жири не так легко розщеплюються, тому запах все одно залишиться", - додала експертка.

Як позбутися запаху старості?

Харчування, зокрема дієта, багата на гриби, є ключем до цього підходу "зсередини назовні" для запобігання запаху.

Гриби буквально наповнені амінокислотою ерготіонеїном- потужним антиоксидантом з протизапальними властивостями, який зупиняє перекисне окислення ліпідів ще до того, як "старий" запах зможе накопичитися.

Ерготіонеїн може допомогти вам не тільки пахнути свіжіше, але й краще мислити, оскільки дослідження показують, що дієти, багаті на гриби, можуть зменшити ризик когнітивних порушень вдвічі.

Крім того, гриби є чудовим джерелом спермідину - органічної сполуки, яка активує аутофагію. Аутофагія - це регенеративний процес, який видаляє пошкоджені клітинні компоненти та переробляє їх для підтримки клітинного оновлення. Аутофагія відіграє критично важливу роль у уповільненні старіння, захисті від хвороб, підтримці метаболічної ефективності та пом'якшенні "зрілої мускусності".

Кенні зазначає, що хоча всі гриби допомагають пахнути більше як весняний бриз, аніж як запліснявілий підвал, шиїтаке та гливи є найкращим вибором для постачання поживних речовин.

За словами експерта, перекисне окислення ліпідів, що викликає "запах старості", є неприємним результатом двох взаємопов'язаних умов: зниження гормонального рівня та нестачі клітинного оновлення.

"Коли наші гормони знижуються, цей запах більш імовірно накопичується, а з віком ми не маємо багато клітинного оновлення, тому цей запах залишається надовго", - сказала вона.

Оскільки ерготіонеїн зупиняє перекисне окислення ліпідів, а спермідин підтримує аутофагію, Кенні називає гриби "ідеальною їжею для боротьби з цим запахом".