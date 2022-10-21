Названо причину вибухів у Київській області під час повітряної тривоги

Мешканці Київської області сьогодні, 21 жовтня, могли почути вибухи під час повітряної тривоги. Вони пов'язані з роботою саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegram .

Він також підкреслив, що в області триває повітряна тривога і закликав усіх мешканців перебувати в укриттях.

"Мешканці Київської області, вибухи, які могли чути у деяких громадах області на початку сигналу тривоги - планова робота саперів", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше мешканців Київської області вже попереджали про те, що у Вишгородському районі 21 жовтня проводяться навчання для саперів.

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