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Названа причина взрывов в Киевской области во время воздушной тревоги

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Киев, Пятница 21 октября 2022 15:55
Названа причина взрывов в Киевской области во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Киевской области проводят учения саперов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жители Киевской области сегодня, 21 октября, могли услышать взрывы во время воздушной тревоги. Они связаны с работой саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в Telegram.

"Жители Киевской области, взрывы, которые могли слышно в некоторых громадах области в начале сигнала тревоги - плановая работа саперов", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что в области продолжается воздушная тревога и призвал всех жителей находится в укрытиях.

Напомним, ранее жителей Киевской области уже предупреждали о том, что в Вышгородском районе 21 октября проводятся учения для саперов.

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