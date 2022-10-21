Названа причина взрывов в Киевской области во время воздушной тревоги

Жители Киевской области сегодня, 21 октября, могли услышать взрывы во время воздушной тревоги. Они связаны с работой саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в Telegram .

Он также подчеркнул, что в области продолжается воздушная тревога и призвал всех жителей находится в укрытиях.

"Жители Киевской области, взрывы, которые могли слышно в некоторых громадах области в начале сигнала тревоги - плановая работа саперов", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее жителей Киевской области уже предупреждали о том, что в Вышгородском районе 21 октября проводятся учения для саперов.

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