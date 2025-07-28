Названо одяг, який категорично не можна носити вагітним жінкам

Тісні джинси - стильна, але не завжди безпечна частина гардероба, особливо для майбутніх мам. Носіння обтягуючого одягу під час вагітності може не лише спричинити дискомфорт, а й становити реальну загрозу здоров’ю жінки та дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Only my health.
Носіння вузьких джинсів протягом усієї вагітності є шкідливим. У міру зростання вашої дитини тілу потрібно більше місця для дихання та руху. Існують такі ризики для здоров'я:
Під час вагітності важливо одягатися зручно. Зокрема, обирайте:
Ідеальними альтернативами обтягуючим джинсам є:
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