Названа одежда, которую категорически нельзя носить беременным женщинам

Тесные джинсы - стильная, но не всегда безопасная часть гардероба, особенно для будущих мам. Ношение обтягивающей одежды во время беременности может не только вызвать дискомфорт, но и представлять реальную угрозу здоровью женщины и ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Only my health.
Ношение узких джинсов на протяжении всей беременности является вредным. По мере роста вашего ребенка телу нужно больше места для дыхания и движения. Существуют следующие риски для здоровья:
Во время беременности важно одеваться удобно. В частности, выбирайте:
Идеальными альтернативами обтягивающим джинсам являются:
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