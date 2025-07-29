Названо найкращу вечерю в спеку

Варіанти корисної вечері

За словами експерта, не страшно, якщо влітку людина пропустить обід. Тоді потрібно, щоб була правильна та не надмірна вечеря.

Найкраще вечеряти легкими стравами, які багаті на білок. Тому що відновлення втрачених протягом дня тканин організму відбувається вночі.

Вдень організм витрачає енергію на рух та працю. При цьому переважно витрачаються жири і вуглеводи.

"Ніч - це час для відновлення, адже впродовж дня гине певна кількість клітин. І вночі організм "ремонтує" те, що ми втратили вдень. А для того, щоб "ремонтувати", організму потрібен білок. Адже фактично всі клітини організму і тканини - це білок", - пояснила Анохіна.

Експерт додала, що вдалим вибором для вечері є омлет і овочі, або шматочок курятини і овочі. Важливо, щоб ввечері не їсти багато вуглеводів. Краще їх споживати зранку і на обід, коли в людини є більша потреба в глюкозі.

Дієтолог додала, що так потрібно харчуватися незалежно від пори року.

Що їсти влітку

Тоді як в літню спеку з потом організм втрачає натрій. На втрату натрію негативно реагують наднирники. Тож їжу варто трохи більше підсолювати, але якщо немає протипоказань за станом здоров'я.

Варто пам'ятати, що рекомендована добова норма солі - 5 г на день (приблизно 1 чайна ложка).

Також необхідно стежити за водним балансом, тобто вживати в спеку більше рідини, щоб уникнути зневоднення.

Багато води містять фрукти, ягоди і фрукти. Серед них: