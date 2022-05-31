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Названо место реванша Усика и Джошуа, но есть проблема

Фото: Александр Усик и Энтони Джошуа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Реванш Александра Усика и Энтони Джошуа пройдет в Саудовской Аравии. Точная дата поединка пока неизвестна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iFL TV.

"Бой состоится в Саудовской Аравии. По дате проведения возможен перенос на одну-две недели, ведь нам нужно время для полноценной раскрутки события", - рассказал промоутер Эдди Хирн.

По его словам, "23 июля все еще рабочая дата". Официально же о поединке будет объявлено в ближайшие дни.

"Но в любом случае бой точно состоится, обе стороны согласились на все условия", - добавил он.

Напомним, украинский боксер Александр Усик сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

Как сообщалось, Украинский боксер Александр Усик уже выехал из страны для подготовки к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа, чтобы защищать звание чемпиона мира.

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Александр УсикЭнтони Джошуа