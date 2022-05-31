Названо місце реваншу Усика та Джошуа, але є проблема

Реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа пройде у Саудівській Аравії. Точна дата поєдинку поки що невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iFL TV .

"Бій відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення на один-два тижні, адже нам потрібен час для повноцінної розкрутки події", - розповів промоутер Едді Хірн.

За його словами, "23 липня все ще є робоча дата". Офіційно ж про поєдинок буде оголошено найближчими днями.

"Але у будь-якому разі бій точно відбудеться, обидві сторони погодилися на всі умови", - додав він.