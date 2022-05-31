Названо місце реваншу Усика та Джошуа, але є проблема

Реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа пройде у Саудівській Аравії. Точна дата поєдинку поки що невідома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iFL TV.
"Бій відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення на один-два тижні, адже нам потрібен час для повноцінної розкрутки події", - розповів промоутер Едді Хірн.
За його словами, "23 липня все ще є робоча дата". Офіційно ж про поєдинок буде оголошено найближчими днями.
"Але у будь-якому разі бій точно відбудеться, обидві сторони погодилися на всі умови", - додав він.
Нагадаємо, український боксер Олександр Усик сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа. Таким чином, українець відібрав в нього пояси WBA, IBF, WBO та IBO.
Як повідомлялось, український боксер Олександр Усик виїхав з країни для підготовки до бою-реваншу з британцем Ентоні Джошуа, щоб захищати звання чемпіона світу. Поєдинок орієнтовно відбудеться наприкінці травня або на початку червня.
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