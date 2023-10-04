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Названо країни, які приймуть Чемпіонат світу 2030. України в списку немає

Фото: FIFA оголосила список країн, які приймуть ЧС-2030 (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Чемпіонат світу з футболу у 2030 році вперше приймуть відразу 6 країн. Матчі будуть відбуватися одразу на трьох континентах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву FIFA.

Так, за рішенням FIFA, Майбутній Мундіаль будуть приймати Іспанія, Португалія та Марокко. А стартові матчі турніру прийматимуть Аргентина, Уругвай та Парагвай.

Україна також фігурувала у спільній заявці країні на проведення ЧС-2030, але у оголошеному списку господарів Мундіалю не фігурує.

Україна приєдналася до заявки Іспанії та Португалії у жовтні 2022 року, коли вже тривала повномасштабна війна. Україна розраховувала прийняти на своїх стадіонах окремі матчі групового раунду чемпіонату.

Пізніше до заявки приєдналося і Марокко. Тоді також ходили чутки, що Україну можуть викреслити з заявки з ініціативи Іспанії та Португалії. Серед імовірних причин, зокрема, називали руйнування інфраструктури внаслідок війни та кримінальні провадження проти керівництва УАФ.

Крім того, за право проводити Мундіаль хотіла поборотися і Саудівська Аравія. Проте згодом аравійські функціонери відкликали заявку на проведення ЧС-2030, мотивуючи це тим, що їхня заявка не зможе гідно конкурувати з іншими.

Нагадаємо, Україна планувала провести матчі ЧС-2030 у Криму та на Донбасі.

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