Названы страны, которые примут Чемпионат мира 2030. Украины в списке нет

Так, по решению FIFA, Будущий Мундиаль будут принимать Испания, Португалия и Марокко. А стартовые матчи турнира будут принимать Аргентина, Уругвай и Парагвай.

Украина также фигурировала в совместной заявке на проведение ЧМ-2030, но в объявленном списке хозяев Мундиаля не фигурирует.

Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии в октябре 2022 года, когда продолжалась полномасштабная война. Украина рассчитывала принять на своих стадионах отдельные матчи группового раунда чемпионата.

Позже к заявке присоединилось и Марокко. Тогда ходили слухи, что Украину могут вычеркнуть из заявки по инициативе Испании и Португалии. Среди возможных причин, в частности, называли разрушение инфраструктуры в результате войны и уголовные производства против руководства УАФ.

Кроме того, за право проводить Мундиаль хотела побороться и Саудовская Аравия. Однако впоследствии аравийские функционеры отозвали заявку на проведение ЧМ-2030, мотивируя это тем, что их заявка не сможет конкурировать с другими.

Напомним, Украина планировала провести матчи ЧМ-2030 в Крыму и на Донбассе.

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