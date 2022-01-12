ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названо количество украинцев, которых Россия преследует по политическим и религиозным мотивам

Новина українською →
Киев, Среда 12 января 2022 11:13
Названо количество украинцев, которых Россия преследует по политическим и религиозным мотивам Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, Российская Федерация преследует 130 граждан Украины по политически-религиозным мотивированным обвинениям. Из них 121 - заключенные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

"Сейчас РФ по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследует 130 граждан Украины, из которых 121 находится в заключении, в том числе 2 женщины (15 - во временно оккупированном Крыму, 106 - на территории РФ) и 9 человек лишены права на свободу передвижения", - написала Денисова.

По ее словам, 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные - 45 человек находятся под судом и следствием.

"Среди заключенных - многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники", - уточнила Денисова.

Она добавила, что в семьях украинских политзаключенных Кремля остались без родительской опеки 207 несовершеннолетних детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Крым Денисова
NEWS
В Украине более 7 тысяч новых случаев COVID и 193 смерти за сутки, - Минздрав
В Украине более 7 тысяч новых случаев COVID и 193 смерти за сутки, - Минздрав
DAILY
Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции