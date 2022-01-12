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Названа кількість українців, яких Росія переслідує з політичних та релігійних мотивів

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Київ, Середа 12 січня 2022 11:13
Названа кількість українців, яких Росія переслідує з політичних та релігійних мотивів Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, Російська Федерація переслідує 130 громадян України за політично-релігійними вмотивованими звинуваченнями. З них 121 - ув'язнені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову.

"Наразі РФ за політично-релігійними вмотивованими звинуваченнями переслідує 130 громадян України, з яких 121 перебуває в ув’язненні, у тому числі 2 жінки (15 - в тимчасово окупованому Криму, 106 - на території РФ) та 9 осіб позбавлені права на свободу пересування", - написала Денісова.

За її словами, 76 осіб вже засуджено на тривалі терміни, решта - 45 осіб перебувають під судом і слідством.

"Серед ув’язнених - багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, громадські журналісти та правозахисники", - уточнила Денісова.

Вона додала, що у сім’ях українських політв’язнів Кремля залишилися без батьківської опіки 207 неповнолітніх дітей.

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