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Названо количество освобожденных и оккупированных населенных пунктов в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 02 июля 2022 23:02
Названо количество освобожденных и оккупированных населенных пунктов в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины освободили более тысячи населенных пунктов, но еще 2,6 тысяч остаются под оккупацией россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 находятся под оккупацией. Сотни из них российская армия полностью разрушила", - сказал он.

Кроме этого, Зеленский отметил, что десятки городов в разных областях Украины подверглись ракетным ударам.

Напомним, украинские защитники заставили захватчиков покинуть Ивановку в Херсонской области. Также ВСУ отбили штурмы на Харьковском и Славянском направлениях.

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