Названо количество освобожденных и оккупированных населенных пунктов в Украине

Вооруженные силы Украины освободили более тысячи населенных пунктов, но еще 2,6 тысяч остаются под оккупацией россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 находятся под оккупацией. Сотни из них российская армия полностью разрушила", - сказал он.

Кроме этого, Зеленский отметил, что десятки городов в разных областях Украины подверглись ракетным ударам.