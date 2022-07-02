Названо количество освобожденных и оккупированных населенных пунктов в Украине
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Вооруженные силы Украины освободили более тысячи населенных пунктов, но еще 2,6 тысяч остаются под оккупацией россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
"Удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 находятся под оккупацией. Сотни из них российская армия полностью разрушила", - сказал он.
Кроме этого, Зеленский отметил, что десятки городов в разных областях Украины подверглись ракетным ударам.
Напомним, украинские защитники заставили захватчиков покинуть Ивановку в Херсонской области. Также ВСУ отбили штурмы на Харьковском и Славянском направлениях.
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