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Названо кількість звільнених і окупованих населених пунктів в Україні

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Україна, Субота 02 липня 2022 23:02
Названо кількість звільнених і окупованих населених пунктів в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України звільнили більше тисячі населених пунктів, але ще 2,6 тисяч залишаються під окупацією росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Вдалося звільнити 1027 міст та селищ, ще 2610 перебувають під окупацією. Сотні з них російська армія повністю зруйнувала", - сказав він.

Окрім цього, Зеленський зазначив, що десятки міст в різних областях України зазнали ракетних ударів.

Нагадаємо, українські захисники змусили загарбників покинути Іванівку в Херсонській області. Також ЗСУ відбили штурми на Харківському та Слов'янському напрямках.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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