Названо количество гражданских, погибших от рук россиян в Харьковской области

Правоохранители Харьковской области на встрече с депутатом Бундестага озвучили количество погибших в результате российской агрессии в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

Александр Фильчаков сообщил, что областная прокуратура с начала вторжения российской армии, уже зафиксировала более 1000 погибших гражданских от обстрелов и взрывов. Количество раненых вдвое больше, а среди погибших 50 детей.

Глава прокуратуры сообщил, что оккупанты каждый день запускают по Харьковской области десятки ракет и обстреливают города и села из артиллерии. Каждый такой случай расследуется правоохранителями.