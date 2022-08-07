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Три района Харькова обстреляли ракетами С-300: детали ночной атаки

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Харьков, Воскресенье 07 августа 2022 08:56
Три района Харькова обстреляли ракетами С-300: детали ночной атаки Фото: три района Харькова ночью обстреляли ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска этой ночью около 04:40 обстреляли Немышлянский, Индустриальный и Новобаварский районы Харькова. Есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По словам главы области, ракеты запущены из российского Белгорода, предположительно-тип ЗРК С-300.

"В Индустриальном и Немышлянском районах вследствие попадания ракет есть разрушение гражданской промышленной и критической инфраструктуры. К счастью, без потерь", - сообщил Синегубов.

Кроме того, в Новобарськом районе ракета упала в землю возле одного из парков, без разрушений и пострадавших.

Также и по области россияне наносили удары, а именно по Богодуховском, Изюмском, Чугуевском, Харьковском районах.

"Снова враг уничтожает наш урожай. За сутки - 25 гектаров! В Богодуховском районе днем оккупанты дважды наносили удары по хозяйствам. Масштабные пожары на полях с пшеницей тушили спасатели. Напомню, что от рук оккупантов пострадали уже больше 100 с/х предприятий, а уничтожены - более 220 гектаров пшеницы", - отметил Синегубов.

Оккупанты также обстреливали населенные пункты в Чугуевском районе, горели хозяйственные постройки, а в Изюмском районе в результате обстрела россиян горел частный дом с пристройкой, есть попадания по открытым территориям.

В общем, в течение суток из-за вражеских обстрелов госпитализировали 2 человек - 16-летнего парня и 83-летнего мужчину в Чугуевском районе. Оба пострадали от минирований.

Напомним, ранее сообщалось, что харьковчане дважды за ночь слышали взрывы в городе.

Добавим, недавно российские войска ударили по жилому массиву Харькова из РСЗО "Смерч", кассетными снарядами.

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