RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названо кількість цивільних, загиблих від рук росіян у Харківській області

Фото: Названо кількість цивільних, загиблих від рук росіян в Харківській області (Getty Images )
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Харківської області на зустрічі з депутатом Бундестагу озвучили кількість загиблих в результаті російської агресії в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Олександр Фільчаков повідомив, що обласна прокуратура з початку вторгнення російської армії, вже зафіксувала понад 1000 загиблих цивільних від обстрілів і вибухів. Кількість поранених вдвічі більша, а серед загиблих 50 дітей.

Очільник прокуратури повідомив, що окупанти щодня запускають по Харківській області десятки ракет та обстрілюють міста і села з артилерії. Кожен такий випадок розслідується правоохоронцями.

Нагадаємо, що російська армія вночі обстріляла Харків, ракетами з протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні