Названо кількість цивільних, загиблих від рук росіян у Харківській області

Правоохоронці Харківської області на зустрічі з депутатом Бундестагу озвучили кількість загиблих в результаті російської агресії в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

Олександр Фільчаков повідомив, що обласна прокуратура з початку вторгнення російської армії, вже зафіксувала понад 1000 загиблих цивільних від обстрілів і вибухів. Кількість поранених вдвічі більша, а серед загиблих 50 дітей.

Очільник прокуратури повідомив, що окупанти щодня запускають по Харківській області десятки ракет та обстрілюють міста і села з артилерії. Кожен такий випадок розслідується правоохоронцями.