Названо кількість вбитих росіянами в Київській області, частину не ідентифікували

Понад тисячу цивільних вбили окупанти в Київській області. Частину з них досі не вдалось ідентифікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нацполіції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram .

"В Київській області вже виявили 1369 тіл вбитих окупантами мирних жителів, 197 тіл громадян залишаються неідентифікованими. 300 осіб наразі рахуються безвісти зниклими", - заявив Нєбитов.

За його словами, правоохоронці Київської області відкрили понад 10 тисяч кримінальних проваджень за фактом вчинення злочинів російськими військовими на території області. Більшість проваджень вже передані на розгляд слідчим Служби безпеки України.

"Однак Національна поліція продовжує допомагати з первинною фіксацією, оглядом та призначенням відповідних експертиз. Також варто зазначити, що правоохоронцями вручено понад 50 підозр військовим РФ за вчинення звірств на території області", - додав поліцейський.