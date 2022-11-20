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Названо кількість українців, які втратили роботу через вторгнення РФ

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Україна, Неділя 20 листопада 2022 16:26
Названо кількість українців, які втратили роботу через вторгнення РФ Фото: через війну багато українців втратила і роботу, і домівку (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Заступник міністра економіки України Тетяна Бережна заявила на Польсько-українському економічному форумі, що мільйони українців через вторгнення Росії в Україну втратили роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття", - зазначила Бережна.

Тому серед ключових пріоритетів роботи уряду заступник міністра назвала низку урядових програм, які вже успішно працюють і спрямовані на стабілізацію та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому українських громадян, а також створення нових робочих місць.

"Зокрема, серед таких програм - доступне кредитування для бізнесу, релокація підприємств з небезпечних територій у відносно безпечні, грантова підтримка розвитку підприємництва єРобота, залучення безробітних до суспільно корисних робіт у межах проєкту "Армія відновлення", програми допомоги з часткового безробіття тощо", - зазначила Бережна.

При цьому представник Мінекономіки підкреслила, що Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів, де кожен з них зможе знайти свій сегмент та долучитись до великої програми відновлення країни - через інвестиції у відбудову інфраструктури, промислових і соціальних об'єктів, підтримку окремих програм, у тому числі благодійних, тощо.

Раніше РБК-Україна повідомляло: в Мінекономіки прогнозують, що на кінець 2022 року рівень безробіття в Україні становитиме 30%.

Нещодавно стало відомо, що в Україні в рамках програми релокації переміщено 745 підприємств, із них 558 уже відновили роботу.

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Міністерство економіки
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