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Названо количество украинцев, потерявших работу из-за вторжения РФ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 20 ноября 2022 16:26
Названо количество украинцев, потерявших работу из-за вторжения РФ Фото: из-за войны многие украинцы потеряли и работу, и дом (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная заявила на Польско-украинском экономическом форуме, что миллионы украинцев из-за вторжения России в Украину потеряли работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

"Война разрушает рынок труда Украины. Боевые действия продолжаются там, где было занято 10 миллионов работников. По меньшей мере 5 миллионов человек потеряли работу. В боях погибли сотни рабочих. Из-за боевых действий страну покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно вырос уровень безработицы", - отметила Бережная.

Поэтому среди ключевых приоритетов работы правительства замминистра назвала ряд правительственных программ, уже успешно работающих и направленных на стабилизацию и восстановление экономики, развитие рынка труда и возвращение домой украинских граждан, а также создание новых рабочих мест.

"В частности, среди таких программ - доступное кредитование для бизнеса, релокация предприятий из опасных территорий в относительно безопасные, грантовая поддержка развития предпринимательства єРобота, привлечение безработных к общественно полезным работам в рамках проекта "Армия восстановления", программы пособия по частичной безработице и т. п.", - отметила Бережная.

При этом представитель Минэкономики подчеркнула, что Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров, где каждый из них сможет найти свой сегмент и присоединиться к обширной программе восстановления страны - через инвестиции в восстановление инфраструктуры, промышленных и социальных объектов, поддержку отдельных программ, в том числе благотворительных, и т.д.

Ранее РБК-Украина сообщало: в Минэкономики прогнозируют, что к концу 2022 года уровень безработицы в Украине составит 30%.

Недавно стало известно, что в Украине в рамках программы релокации перемещено 745 предприятий, из них 558 уже возобновили работу.

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Министерство экономики
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