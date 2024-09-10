Названо ім'я російського генерала, який командував ударом по "Охматдиту"

Як повідомили РБК-Україна джерела, ім'я цього генерала Сергій Кобилаш. Згодом, після завдання зазначеного удару він, був підвищений у посаді та призначений командувачем військово-повітряних сил РФ.

"Два місяці тому ворог прицільно вдарив ракетою Х-101 по дитячій лікарні "Охматдит", в якій перебували понад 600 дітей. Сьогодні саме тут, на місці цього удару хочу повідомити, що Офіс генерального прокурора, спільно зі слідчими СБУ встановили одного з причетних до організації та вчинення цього воєнного злочину", - заявив Костін.

За період розслідування було допитано 112 потерпілих і 50 очевидців, проведено вибухо-технічні, судово-медичні та інші експертизи, проаналізовано відео з камер відеоспостережень.

Як встановило розслідування, за наказом Кобилаша 8 липня 2024 року о 09:15 російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС здійснив пуск ракети Х-101 по дитячій лікарні у Києві. За словами Наумюка, обстріл "Охматдиту" здійснила 22 гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації повітряно-космічних військ РФ.

Встановлено, що ворожий літак піднявся у повітря з аеродрому поблизу російського міста Оленєгорськ, а запуск ракети здійснив над Саратовською областю РФ на відстані майже 600 км від кордону України.

З території Росії Х-101 увійшла в повітряний простір України в районі Чернігівської області і почала маневрувати, постійно змінюючи траєкторію польоту через території чотирьох українських областей.

Це свідчить, що ракета була запрограмована для максимального "обходу" української ППО і подальшого влучання в медзаклад. Приблизно о 10: 45 хв російська Х-101 влучила у відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій лікарні "Охматдит".

Унаслідок обстрілу загинуло 2 людини, серед яких дитячий лікар-нефролог. Ще 35 - отримали поранення, з них 9 дітей. Також від влучання пошкоджено адмінбудівлі, лікувальні, лабораторні та діагностичні корпуси, трансформаторну підстанцію, господарські приміщення і станцію теплозабезпечення медустанови.

На місці події правоохоронці виявили залишки ворожої ракети з маркуванням, яке свідчить, що вона була виготовлена на базі російського КБ "Радуга" у другому кварталі 2024 року.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кобилашу про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Максимальна санкція за цей злочин передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. За словами Костіна, розглядається передача цього провадження до Міжнародного кримінального суду.

Більше того, Кобилаш наразі є підозрюваним у вчиненні й інших воєнних злочинів в Україні. Зокрема, під його керівництвом здійснювалися обстріли цивільної енергетичної інфраструктури у 2022-2023 роках. У березні 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Кобилаша якраз за ці воєнні злочини.

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Удар по "Охматдиту"