Названо ім'я наступника Стармера після його очікуваної відставки, - The Guardian

За інформацією видання, Стармер може оголосити про свої плани щодо відходу з посади вже в понеділок. Очікується, що такий крок відкриє шлях до зміни керівництва Лейбористської партії та потенційного призначення Енді Бернема новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Як зазначає The Guardian, останніми тижнями союзники британського лідера запевняли, що він готовий боротися за збереження лідерства навіть у разі внутрішньопартійного виклику. Однак після перемоги Бернема на довиборах у виборчому окрузі Мейкерфілд ситуація суттєво змінилася.

Відомо, що дедалі більше депутатів і членів уряду від Лейбористської партії закликають Стармера визначити графік свого відходу. За даними Reuters, частина міністрів та парламентарів вважає, що його політичні позиції помітно ослабли після невдалих для партії місцевих виборів.

За інформацією джерел The Guardian, вихідними голова британського уряду перебував у заміській резиденції Чекерс, де обговорював своє політичне майбутнє та працював над можливим планом передачі влади. При цьому він може залишитися на посаді до осінньої конференції Лейбористської партії, щоб забезпечити впорядкований перехідний період.

Бернем, який донедавна обіймав посаду мера Великого Манчестера, наразі вважається головним фаворитом у боротьбі за лідерство. За даними британських ЗМІ, він уже заручився значною підтримкою серед депутатів-лейбористів, хоча питання щодо можливого проведення повноцінних внутрішньопартійних виборів поки залишається відкритим.

Водночас офіційного підтвердження майбутньої відставки Стармера наразі немає. Представники британського уряду заявляють, що прем'єр усвідомлює політичну ситуацію та ухвалить рішення, яке вважатиме найкращим для країни.