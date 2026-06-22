Названо ім'я наступника Стармера після його очікуваної відставки, - The Guardian

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер може вже найближчим часом оголосити про відставку, а головним претендентом на його заміну називають Енді Бернема - лейбориста та мера Великого Манчестера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За інформацією видання, Стармер може оголосити про свої плани щодо відходу з посади вже в понеділок. Очікується, що такий крок відкриє шлях до зміни керівництва Лейбористської партії та потенційного призначення Енді Бернема новим прем'єр-міністром Великої Британії.
Як зазначає The Guardian, останніми тижнями союзники британського лідера запевняли, що він готовий боротися за збереження лідерства навіть у разі внутрішньопартійного виклику. Однак після перемоги Бернема на довиборах у виборчому окрузі Мейкерфілд ситуація суттєво змінилася.
Відомо, що дедалі більше депутатів і членів уряду від Лейбористської партії закликають Стармера визначити графік свого відходу. За даними Reuters, частина міністрів та парламентарів вважає, що його політичні позиції помітно ослабли після невдалих для партії місцевих виборів.
За інформацією джерел The Guardian, вихідними голова британського уряду перебував у заміській резиденції Чекерс, де обговорював своє політичне майбутнє та працював над можливим планом передачі влади. При цьому він може залишитися на посаді до осінньої конференції Лейбористської партії, щоб забезпечити впорядкований перехідний період.
Бернем, який донедавна обіймав посаду мера Великого Манчестера, наразі вважається головним фаворитом у боротьбі за лідерство. За даними британських ЗМІ, він уже заручився значною підтримкою серед депутатів-лейбористів, хоча питання щодо можливого проведення повноцінних внутрішньопартійних виборів поки залишається відкритим.
Водночас офіційного підтвердження майбутньої відставки Стармера наразі немає. Представники британського уряду заявляють, що прем'єр усвідомлює політичну ситуацію та ухвалить рішення, яке вважатиме найкращим для країни.
Політична криза у Британії загострилася після нищівної поразки Лейбористської партії на місцевих виборах.
Ще у травні група впливових членів уряду, серед яких була і глава МЗС Іветт Купер, узгодила спільну позицію щодо необхідності зміни керівництва.
За даними ЗМІ, шестеро провідних міністрів планували вимагати відставки прем'єр-міністра Кіра Стармера. Однак тоді він відмовився залишати посаду та заявив про намір продовжувати керувати урядом.
Згодом внутрішньопартійне невдоволення почало виливатися у кадрові рішення. Першим про відставку оголосив міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг. Пояснюючи своє рішення, він заявив, що втратив довіру до Стармера, а подальшу роботу в його уряді назвав несумісною зі своїми принципами.
У червні ситуація для британського прем'єра стала ще складнішою. Як повідомляють світові медіа, після серії консультацій із членами уряду, донорами партії та представниками профспілок Стармер готується оголосити про свій відхід з посади.
За попередніми даними, вже у понеділок він може публічно заявити про відставку та представити графік передачі повноважень.