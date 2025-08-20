Названо идеальное время для употребления йогурта: это стоит знать всем

Потребление йогурта в правильное время суток будет способствовать лучшему пищеварению и поддерживать микрофлору кишечника. Лучше всего придерживаться этого, чтобы получить максимум пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Verywell health .

Что стоит знать

Йогурт содержит пробиотики - полезные бактерии, которые могут улучшить здоровье кишечника. В частности, содержит лактобактерии, стрептококки и бифидобактерии.

Лактобактерии имеют больше шансов выжить в среде желудка и достичь кишечника, если пить йогурт во время еды или за 30 минут до. Все потому, что уровень желудочной кислоты ниже, когда желудок пуст.

Худшее время для употребления йогурта для здоровья кишечника - это через 30 минут после еды.

Йогурт может помочь вам похудеть, если употреблять его как:

перекус

на десерт

на завтрак

перед едой

Регулярное потребление йогурта связано с поддержанием стабильного веса тела, отчасти потому, что он заменяет менее полезную, сахаросодержащую или жирную пищу в рационе. Замена нездоровых закусок, десертов или ингредиентов (таких как майонез) йогуртом может помочь сократить калории и похудеть.

Высокий уровень кальция и белка, содержащегося в йогурте, также может регулировать аппетит и предотвращать переедание. Употребление йогурта перед едой может предотвратить переедание.

Лучшее время для употребления йогурта для здоровья костей:

ежедневно в одно и то же время (например, на завтрак), чтобы помочь выработать ежедневную привычку

после физических упражнений

Какой йогурт полезен

Самый полезный вариант - это простой натуральный йогурт. Он содержит живые культуры бактерий (пробиотики), которые поддерживают микрофлору кишечника.

Йогурты с маркировкой "живые и активные бактерии" или "probiotic" помогают пищеварению, укрепляют иммунитет и могут уменьшать воспалительные процессы.

Для людей, которые следят за весом, подходят йогурты с низким процентом жира. Высокожирные йогурты тоже полезны, но их калорийность выше.

Сладкие йогурты с фруктовыми сиропами часто содержат много сахара, что снижает их пользу. Поэтому лучше добавлять свежие фрукты или мед самостоятельно.

В 170 г обычного обезжиренного йогурта содержится: