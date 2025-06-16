Названо гравців збірної України U-21, які готові грати в АПЛ прямо зараз: хто в списку

Нагадаємо, що збірна України U-21 наразі бореться за вихід до плей-оф молодіжного Євро-2025. Після двох турів українці мають три очки завдяки перемозі над Фінляндією й посідають друге місце в групі D.

В останньому матчі групового етапу вирішиться доля команди Унаї Мельгоси - для виходу до 1/4 фіналу необхідно не програти Нідерландам.

Раніше ми писали, що Ілля Забарний може дебютувати в ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу.