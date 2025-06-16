RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Названы игроки сборной Украины U-21, которые готовы играть в АПЛ прямо сейчас: кто в списке

Арсен Батагов готов к АПЛ, по мнению Олега Федорчука (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук считает, что в молодежной сборной Украины U-21, выступающей на Евро-2025, есть футболисты, которые уже сейчас имеют уровень для английской Премьер-лиги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью специалиста сайту "Украинский футбол".

Кто из сборной Украины U-21 готов к АПЛ

По мнению специалиста, выступать в сильнейшем чемпионате мира могут сразу трое игроков "молодежки".

Федорчук отмечает форварда киевского "Динамо" Владислава Ваната, опорника столичного гранда Владимира Бражко и полузащитника турецкого "Трабзонспора" Арсения Батагова.

Как отмечает специалист, Ванат уверенно подтверждает свой высокий уровень, Бражко постепенно набирает оптимальные кондиции, а Батагов "довольно неплохо выглядит на сегодня" и имеет заметный потенциал для дальнейшего развития.

Топ украинских футболистов в АПЛ сейчас

Топ-5 украинских футболистов, которые уже играют в английской Премьер-лиге в 2025 году, сейчас выглядит следующим образом:

  • Александр Зинченко - многофункциональный левый защитник/полузащитник, ключевой игрок лондонского "Арсенала"
  • Илья Забарный - центральный защитник "Борнмута", быстро закрепившийся в стартовом составе середняка АПЛ
  • Виталий Миколенко - левый бек со стабильной игрой за "Эвертон"
  • Егор Ярмолюк - центральный полузащитник, активно используемый тренерским штабом "Брентфорда", и к которому уже есть интерес нескольких грандов
  • Михаил Мудрик - вингер по потенциалу, который сейчас, к сожалению, временно отстранен из-за допинг-расследования.

Что известно о выступлении U-21 на Евро-2025

Напомним, что сборная Украины U-21 сейчас борется за выход в плей-офф молодежного Евро-2025. После двух туров украинцы имеют три очка благодаря победе над Финляндией и занимают второе место в группе D.

В последнем матче группового этапа решится судьба команды Унаи Мельгосы - для выхода в 1/4 финала необходимо не проиграть Нидерландам.

Ранее мы писали, что Илья Забарный может дебютировать в ПСЖ на Клубном чемпионате мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
СпортсменыФутболФутболисты