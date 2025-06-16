Названы игроки сборной Украины U-21, которые готовы играть в АПЛ прямо сейчас: кто в списке

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук считает, что в молодежной сборной Украины U-21, выступающей на Евро-2025, есть футболисты, которые уже сейчас имеют уровень для английской Премьер-лиги.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью специалиста сайту "Украинский футбол".
По мнению специалиста, выступать в сильнейшем чемпионате мира могут сразу трое игроков "молодежки".
Федорчук отмечает форварда киевского "Динамо" Владислава Ваната, опорника столичного гранда Владимира Бражко и полузащитника турецкого "Трабзонспора" Арсения Батагова.
Как отмечает специалист, Ванат уверенно подтверждает свой высокий уровень, Бражко постепенно набирает оптимальные кондиции, а Батагов "довольно неплохо выглядит на сегодня" и имеет заметный потенциал для дальнейшего развития.
Топ-5 украинских футболистов, которые уже играют в английской Премьер-лиге в 2025 году, сейчас выглядит следующим образом:
Напомним, что сборная Украины U-21 сейчас борется за выход в плей-офф молодежного Евро-2025. После двух туров украинцы имеют три очка благодаря победе над Финляндией и занимают второе место в группе D.
В последнем матче группового этапа решится судьба команды Унаи Мельгосы - для выхода в 1/4 финала необходимо не проиграть Нидерландам.
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