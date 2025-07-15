Названо ефективний спосіб, щоб не закладало вуха в літаку

Цього літа багато хто з нас вирушає у подорожі, і хоча переліт літаком - це захопливо, він може бути некомфортним, особливо коли під час польоту "закладає" вуха. Лікар детально розповів, як цьому допомогти.

Чому "закладає" вуха та як собі допомогти?

Медик розповів, чому це відбувається і що ви можете зробити, щоб полегшити біль або дискомфорт. Лікар Майкл, який часто ділиться своїми медичними порадами на TikTok, де має понад 500 000 підписників, зазначив, що не варто хвилюватися, коли у вас "закладає" вуха в літаку; це досить поширене явище.

"Це спричинено цією трубкою, яка з'єднує задню частину вашого носа з внутрішнім вухом. Коли ви летите, ви, ймовірно, чуєте, як ваші вуха "пострілюють", і це ця трубка ніби вирівнює тиск у вашому внутрішньому вусі. Ви можете зробити це самостійно, ковтаючи або затиснувши ніс і видихаючи через нього", - порадив він.

За словами фахівця, допомагає й широке відкривання рота. Якщо жоден із цих методів не допомагає або погіршує проблему ймовірно, у вас є так звана дисфункція євстахієвої труби.

"Це трапляється, коли у вас був кашель або застуда, або ви сильно закладені, і євстахієва труба просто закривається", - додав експерт.

Як запобігти закладеності вух перед польотом: поради лікаря

Лікар Майкл дав декілька дієвих порад, як уникнути неприємних відчуттів у вухах під час польоту:

Евкаліптова олія

Він рекомендує використовувати трохи евкаліптової олії. Помістіть її в киплячу воду і дайте пару піднятися в ніс, щоб відкрити цю євстахієву трубу.

Стероїдний назальний спрей:

Або, якщо ви хочете щось більш довгострокове, за кілька днів до польоту вам слід почати використовувати стероїдний назальний спрей.

"Я б робив по одному впорскуванню в кожну ніздрю двічі на день, приблизно за три-чотири дні до польоту", - порадив він.