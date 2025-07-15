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Назван эффективный способ, чтобы не закладывало уши в самолете

Вторник 15 июля 2025 09:30
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Назван эффективный способ, чтобы не закладывало уши в самолете Фото: Как сделать, чтобы не закладывало уши в самолете (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Этим летом многие из нас отправляются в путешествия, и хотя перелет самолетом - это увлекательно, он может быть некомфортным, особенно когда во время полета "закладывает" уши. Врач подробно рассказал, как этому помочь.

Об эффективном способе избавиться от закладывания ушей, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Surrey Live.

Почему "закладывает" уши и как себе помочь?

Медик рассказал, почему это происходит и что вы можете сделать, чтобы облегчить боль или дискомфорт. Врач Майкл, который часто делится своими медицинскими советами на TikTok, где у него более 500 000 подписчиков, отметил, что не стоит волноваться, когда у вас "закладывает" уши в самолете; это довольно распространенное явление.

"Это вызвано этой трубкой, которая соединяет заднюю часть вашего носа с внутренним ухом. Когда вы летите, вы, вероятно, слышите, как ваши уши "постреливают", и это эта трубка как бы выравнивает давление в вашем внутреннем ухе. Вы можете сделать это самостоятельно, глотая или зажав нос и выдыхая через него", - посоветовал он.

По словам специалиста, помогает и широкое открывание рта. Если ни один из этих методов не помогает или ухудшает проблему вероятно, у вас так называемая дисфункция евстахиевой трубы.

"Это случается, когда у вас был кашель или простуда, или вы сильно заложены, и евстахиева труба просто закрывается", - добавил эксперт.

Как предотвратить заложенность ушей перед полетом: советы врача

Доктор Майкл дал несколько действенных советов, как избежать неприятных ощущений в ушах во время полета:

Эвкалиптовое масло

Он рекомендует использовать немного эвкалиптового масла. Поместите его в кипящую воду и дайте пару подняться в нос, чтобы открыть эту евстахиеву трубу.

Стероидный назальный спрей:

Или, если вы хотите что-то более долгосрочное, за несколько дней до полета вам следует начать использовать стероидный назальный спрей за несколько дней до полета.

"Я бы делал по одному впрыскиванию в каждую ноздрю дважды в день, примерно за три-четыре дня до полета", - посоветовал он.

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