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iPhone 17 Pro вже близько. 14 головних функцій, які змінять усе

Понеділок 07 липня 2025 13:15
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iPhone 17 Pro вже близько. 14 головних функцій, які змінять усе Apple готує iPhone 17 Pro з цими оновленнями (фото: MacRumors)
Автор: Павло Колеснік

До офіційної презентації iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max залишилося близько двох місяців, а в мережі вже активно поширюються чутки про ключові зміни в майбутніх флагманах Apple.

Про те, що відомо на даний момент з приводу iPhone 17 Pro, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, присвячений новинам про продукцію Apple.

Зміщення логотипу Apple

За даними інсайдерів, логотип Apple може бути розміщений нижче на задній панелі iPhone 17 Pro, ніж у попередників. Це пов'язано з переробкою системи магнітів MagSafe.

Швидка зарядка MagSafe

Компанія, можливо, представить оновлену бездротову зарядку MagSafe, яка забезпечить більш високу швидкість зарядки на нових iPhone.

Корпус з алюмінію

Уперше за довгий час Apple може замінити титан і сталь у Pro-моделях на алюміній. Очікується гібридний дизайн задньої панелі - скло + алюміній.

Нова камера

iPhone 17 Pro отримає масивний прямокутний блок камери із закругленими кутами, але потрійна конфігурація об'єктивів у формі трикутника залишиться.

Новий колір корпусу

Як і у випадку з MacBook Air, смартфони будуть доступні в забарвленні Sky Blue ("небесно-блакитний").

Збільшений акумулятор

iPhone 17 Pro Max стане трохи товщим - за чутками, для розміщення батареї збільшеної ємності.

Чип A19 Pro

Apple встановить чип нового покоління, створений за 3-нм техпроцесом третього покоління від TSMC. Очікується традиційний приріст продуктивності та енергоефективності.

Власний Wi-Fi 7

Компанія відмовиться від рішень Broadcom і впровадить власний модуль Wi-Fi 7 в усі чотири моделі лінійки iPhone 17.

Камера 24 Мп спереду

Селфі-камери всіх моделей будуть оновлені до 24 Мп (проти 12 Мп в iPhone 16).

Телефото 48 Мп

iPhone 17 Pro і Pro Max отримають покращений телефото-модуль з роздільною здатністю 48 Мп, що вчетверо більше, ніж у попередників.

Запис із двох камер

За інформацією від блогера Джона Проссера (Front Page Tech), нові iPhone дадуть змогу знімати відео одночасно на фронтальну й основну камери в стандартному застосунку "Камера".

8K-відео

Apple нібито тестувала запис 8K-відео ще в iPhone 16 Pro, але до релізу функція не дійшла. З повністю 48-мегапіксельною системою камер на iPhone 17 Pro технологія може дебютувати.

12 ГБ оперативної пам'яті

Pro-моделі і навіть iPhone 17 Air отримають до 12 ГБ ОЗП. Це особливо важливо з урахуванням впровадження Apple Intelligence - ШІ-системи, що вимагає великих ресурсів.

Просунуте охолодження

Внутрішню конструкцію всіх моделей перероблять для кращого відведення тепла. Pro-версії можуть отримати випарну камеру - аналог системи охолодження в ігрових смартфонах.

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