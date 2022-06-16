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Названо число погибших в результате вчерашнего взрыва в Чернобаевке

Фото: вчера в Чернобаевке произошел взрыв (mil.in.ua)
Автор: Илона Свиридова

В результате взрыва в Чернобаевке (Херсонская область) 15 июня 2022 года погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что по факту взрыва открыто уголовное дело по статье "нарушение законов и обычаев войны".

"По данным следствия, 15 июня 2022 в селе Чернобаевка Херсонской области произошел взрыв. Погибли двое местных людей, еще пятеро получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Украинские органы принимают все возможные по документированию военных преступлений, совершенных военными Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв в оккупированной Чернобаевке произошел в районе местного рынка. Также было известно о наличии погибших и раненых, но уточнялось их количество.

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Херсонская областьЧернобаевкаВзрывВойна России против Украины