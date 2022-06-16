Названо число погибших в результате вчерашнего взрыва в Чернобаевке

В результате взрыва в Чернобаевке (Херсонская область) 15 июня 2022 года погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"По данным следствия, 15 июня 2022 в селе Чернобаевка Херсонской области произошел взрыв. Погибли двое местных людей, еще пятеро получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по факту взрыва открыто уголовное дело по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв в оккупированной Чернобаевке произошел в районе местного рынка. Также было известно о наличии погибших и раненых, но уточнялось их количество.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.