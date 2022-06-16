RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названо число загиблих в результаті вчорашнього вибуху в Чорнобаївці

Фото: вчора в Чорнобаївці стався вибух (mil.in.ua)
Автор: Ілона Свиридова

В результаті вибуху в Чорнобаївці (Херсонська область) 15 червня 2022 року загинули дві особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що за фактом вибуху відкрито кримінальну справу за статтею "порушення законів і звичаїв війни".

"За даними слідства, 15 червня 2022 року в селі Чорнобаївка Херсонської області стався вибух. Загинули двоє місцевих людей, ще п'ятеро отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Українські органи приймають всі можливі щодо документування військових злочинів, скоєних військовими Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух в окупованій Чорнобаївці стався в районі місцевого ринку. Також було відомо про наявність загиблих і поранених, але уточнювалася їх кількість.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская областьЧернобаевкаВибухВійна Росії проти України