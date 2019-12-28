Названо число пассажиров, которые будут встречать Новый год в поездах

Новогоднюю ночь 2019/2020 в поездах проведут около 17 тыс. пассажиров, всего в праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Сообщается, что на поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь, УЗ предложила 66,846 тысяч мест в поездах дальнего следования. Из них 16,678 тысяч мест уже выкуплено пассажирами, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление.

Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году "Укрзализныця" назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы, что на девять поездов больше, чем в прошлом году. Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненным маршрутам.

Напомним, РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначила дополнительные скоростные поезда с Киева в Харьков и Днепр накануне новогодних и рождественских праздников.

Ранее сообщалось, что УЗ уже назначила 33 дополнительных поезда на новогодние и рождественские праздники.

Кроме того, накануне и во время новогодних и рождественских праздников между Киевом и Львовом будет курсировать дополнительный скоростной поезд "Интерсити+".