Названо 2 категорії людей, кому категорично не можна їсти чорницю

Люди з алергією або індивідуальною непереносимістю

Це, мабуть, найважливіша категорія, оскільки алергічні реакції можуть бути різної тяжкості. Хоча алергія на чорницю зустрічається не так часто, як на деякі інші ягоди (наприклад, полуницю або малину), вона все ж можлива і може мати серйозні наслідки.

Симптоми алергії на чорницю можуть включати:

Шкірні прояви

Висип, кропив'янка, свербіж, почервоніння шкіри, набряк.

Розлади травлення

Нудота, блювота, діарея, біль у животі, здуття.

Дихальні проблеми

Закладеність носа, нежить, чхання, кашель, утруднене дихання, набряк гортані, що може призвести до задухи (набряк Квінке).

Анафілактичний шок

У найважчих, хоч і рідкісних випадках, можлива системна, загрозлива для життя реакція, що вимагає негайної медичної допомоги.

Якщо ви раніше помічали будь-які алергічні реакції на ягоди, фрукти або інші продукти, слід бути особливо обережними при першому вживанні чорниці. Почніть з дуже невеликої порції і уважно спостерігайте за реакцією організму протягом кількох годин.

При появі будь-яких небажаних симптомів (навіть легкого свербежу або дискомфорту в шлунку), від вживання чорниці слід негайно відмовитися і звернутися до лікаря для консультації.

Індивідуальна непереносимість може проявлятися без класичних алергічних симптомів, викликаючи лише дискомфорт у травній системі (здуття, гази, рідкий стілець) через особливості перетравлення компонентів ягоди.

Люди з певними захворюваннями нирок та жовчовивідних шляхів

Ця категорія вимагає особливої уваги, оскільки вживання чорниці може погіршити стан здоров'я при деяких захворюваннях, пов'язаних з виведенням рідини та роботою нирок і жовчного міхура.

Гострі захворювання нирок (гострий нефрит, ниркова недостатність у гострій фазі)

Чорниця володіє помірними сечогінними властивостями. У періоди загострення ниркових захворювань, коли функція нирок вже порушена, додаткове навантаження на них може бути небезпечним. Крім того, деякі компоненти чорниці можуть посилювати подразнення ниркових канальців. Людям з такими діагнозами чорниця категорично протипоказана.

Жовчнокам'яна хвороба (особливо при великих каменях) та гострий холецистит

Чорниця, як і багато інших ягід, може мати жовчогінний ефект. У людей з великими каменями у жовчному міхурі або при гострому запаленні жовчного міхура (холециститі) цей ефект може спровокувати рух каменів, викликавши гострий напад жовчної коліки або закупорку жовчних проток, що є вкрай небезпечним станом, що вимагає негайної медичної допомоги або хірургічного втручання.

Сечокам'яна хвороба (особливо при великих каменях)

Хоча чорниця загалом корисна для профілактики утворення деяких видів каменів, її сечогінний ефект може бути небезпечним для людей з уже існуючими великими каменями в нирках або сечовивідних шляхах. Як і у випадку з жовчним міхуром, рух каменів може викликати сильний біль та закупорку.

Якщо у вас діагностовано будь-яке з вищезгаданих захворювань, слід обов'язково проконсультуватися з лікарем, перш ніж вводити чорницю до свого раціону. Він зможе оцінити ваш стан та надати індивідуальні рекомендації.