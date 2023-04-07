Названі найкращі Форекс брокери України за версією Traders Union

Форекс брокер — компанія, ліцензована для роботи на міжнародному валютному ринку. Така організація дозволяє трейдеру торгувати на Форекс від імені компанії, але отримувати прибуток на свій рахунок. Важливість вибору надійного Форекс брокера полягає в тому, що від цього залежить успіх та прибутковість трейдингу. Не всі компанії пропонують однаково високу якість послуг, тому важливо знайти ту, яка забезпечить найбільші переваги.

Фінансові аналітики Traders Union розповіли, які Форекс брокери України є найкращими на ринку. Опублікований фахівцями TU рейтинг заснований на дослідженні різних аспектів, таких як безпека коштів, розмір спредів, технічна підтримка та багато іншого.

Які брокерські компанії стали вибором TU у 2023 році?

Враховуючи велику конкуренцію на ринку та кількість пропозицій, трейдеру може бути складно самостійно проаналізувати усі компанії та обрати гідного брокера. Розуміючи це, фінансові аналітики з TU взяли цю роботу на себе, дослідили і обрали найкращі брокерські компанії. До топ-5 Форекс брокерів за версією Traders Union увійшли:

RoboForex — компанія стала лідером рейтингу, оскільки має бездоганну репутацію та пропонує широкий вибір інструментів, торгових активів та платформ для трейдингу. Брокер регулярно проводить конкурси для клієнтів та пропонує відмінні бонусні програми. Підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів.

Tickmill, що опинився на другій позиції, пропонує моментальне виконання ордерів та доступні умови торгівлі. Компанія також дбає про безпеку коштів клієнтів за допомогою інноваційних технологій та має регуляторну базу у Великобританії та Сейшелах.

IC Markets. Відгуки клієнтів свідчать про те, що брокер є надійним та доступним, має низькі спреди та досвід роботи з усіма категоріями трейдерів. IC Markets також пропонує велику кількість навчальних та аналітичних матеріалів, дозволяє використання торгівельних радників. Є багато корисних додаткових послуг, таких як калькулятор ризику, моніторинг спредів, тощо.

Forex4You. Компанія застрахована на суму $10 млн на випадок форс-мажорних обставин. Трейдери, які цінують можливості пасивного заробітку, можуть скористатися зручною платформою соціального трейдингу Share4You. Охочі можуть відкрити центовий рахунок з мінімальною сумою угоди від 2 центів. Відсутні обмеження на скальпінг та алгоритмічну торгівлю.

AMarkets — брокер з великою історією та досвідом у сфері Форекс. Компанія пропонує широкий вибір торгових інструментів (включаючи криптовалюти), низькі спреди та якісну підтримку клієнтів.

Як вибрати Форекс брокера самостійно?

Для того щоб самостійно вибрати якісного Форекс брокера, необхідно враховувати такі фактори, як репутація, безпека коштів, доступність і зручність торгових платформ та інструментів, умови торгівлі та технічна підтримка. Крім того, важливо звернути увагу на реальні відгуки клієнтів про брокера.

За цими критеріями, топ-5 Форекс брокерів України за версією Traders Union, є хорошим варіантом для трейдерів, які шукають якісні послуги та надійність