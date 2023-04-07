Названы лучшие Форекс брокеры Украины по версии Traders Union

Форекс брокер – компания, лицензированная для работы на международном валютном рынке. Такая организация позволяет трейдеру торговать на Форексе от имени компании, но получать прибыль на свой счет. Важность выбора качественного Форекс брокера заключается в том, что от этого зависит успех и прибыльность трейдинга. Не все компании предлагают одинаково высокое качество услуг, поэтому важно найти ту, которая обеспечит наибольшие преимущества.

Финансовые аналитики Traders Union рассказали, какие Форекс брокеры Украины являются лучшими на рынке. Опубликованный специалистами TU рейтинг основан на исследовании различных аспектов, таких как безопасность средств, размер спредов, техническая поддержка и многое другое.

Какие брокерские компании стали выбором TU в 2023 году?

Учитывая большую конкуренцию на рынке и количество предложений, трейдеру может быть сложно самостоятельно проанализировать все компании и выбрать достойного брокера. Понимая это, финансовые аналитики по TU взяли эту работу на себя, исследовали и выбрали лучшие брокерские компании. В топ-5 Форекс брокеров по версии Traders Union вошли:

RoboForex - компания стала лидером рейтинга, поскольку имеет безупречную репутацию и предлагает широкий выбор инструментов, торговых активов и платформ для трейдинга. Брокер регулярно проводит конкурсы для клиентов и предлагает отличные бонусные программы. Подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Tickmill, оказавшийся на второй позиции, отличается моментальным исполнением ордеров и доступными условиями торговли. Компания также обеспечивает безопасность средств клиентов с помощью инновационных технологий и имеет регуляторную базу в Великобритании и Сейшелах.

IC Markets. Отзывы клиентов свидетельствуют о том, что брокер надежный и доступный, имеет низкие спреды и опыт работы со всеми категориями трейдеров. IC Markets также предлагает большое количество учебных и аналитических материалов, разрешает использование торговых советников. Есть много полезных дополнительных услуг, таких как калькулятор риска, мониторинг спредов и т. д.

Forex4You. Компания застрахована на сумму $10 млн в случае форс-мажорных обстоятельств. Трейдеры, которые ценят возможности пассивного заработка, могут воспользоваться удобной платформой социального трейдинга Share4You. Желающие могут открыть центовый счет с минимальной суммой сделки от 2 центов. Нет ограничений на скальпинг и алгоритмическую торговлю.

AMarkets – брокер с большой историей и опытом в сфере Форекс. Компания предлагает широкий выбор торговых инструментов, включая криптовалюты, низкие спреды и качественную поддержку клиентам.

Как выбрать Форекс брокера самостоятельно?

Чтобы самостоятельно выбрать качественного Форекс брокера, необходимо учитывать такие факторы, как репутация, безопасность средств, доступность и удобство торговых платформ и инструментов, условия торговли и техническая поддержка. Кроме того, важно обратить внимание на отзывы реальных клиентов о брокере.

По этим критериям, топ-5 Форекс брокеров Украины по версии Traders Union является хорошим вариантом для трейдеров, которые ищут качественные услуги и надежность.