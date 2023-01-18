Названі найбільші країни-імпортери російської нафти

Для вивезення нафти Urals до Китаю Росія задіяла щонайменше чотири супертанкери VLCC у грудні 2022 року, а один — для постачання до Індії в січні поточного року. Трейдери зазначають, що це дозволяє знизити витрати на транспортування нафти до Азії.

Експорт російської нафти з портів Балтійського моря до країн Азії з 1 по 15 січня збільшився на 27%, до 2,8 млн т, порівняно з тим самим періодом грудня 2022 року. Водночас експорт російської та казахстанської нафти з портів Приморська та Усть-Луги за перші 15 днів року становив уже 3,4 млн т, що на 35% більше, ніж за першу половину грудня.

Росія переорієнтувала постачання нафти в Азіатсько-Тихоокеанський регіон після набуття чинності нафтовим ембарго ЄС та запровадження цінової стелі на морські постачання. За даними Reuters, Росія продає нафту до Китаю та Індії з великим дисконтом.