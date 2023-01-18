Названі найбільші країни-імпортери російської нафти
За даними трейдерів, у січні 2023 року найбільшими імпортерами російської нафти стали Індія та Китай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Для вивезення нафти Urals до Китаю Росія задіяла щонайменше чотири супертанкери VLCC у грудні 2022 року, а один — для постачання до Індії в січні поточного року. Трейдери зазначають, що це дозволяє знизити витрати на транспортування нафти до Азії.
Експорт російської нафти з портів Балтійського моря до країн Азії з 1 по 15 січня збільшився на 27%, до 2,8 млн т, порівняно з тим самим періодом грудня 2022 року. Водночас експорт російської та казахстанської нафти з портів Приморська та Усть-Луги за перші 15 днів року становив уже 3,4 млн т, що на 35% більше, ніж за першу половину грудня.
Росія переорієнтувала постачання нафти в Азіатсько-Тихоокеанський регіон після набуття чинності нафтовим ембарго ЄС та запровадження цінової стелі на морські постачання. За даними Reuters, Росія продає нафту до Китаю та Індії з великим дисконтом.
Раніше ми писали, що Індія планує купувати російську нафту за рупію. Це дозволить країні отримати ще більшу знижку на енергоносій із РФ.
Нагадаємо, індійські НПЗ купують російську нафту Urals із поставками до портів країни зі знижкою 15-20 доларів за барель.
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