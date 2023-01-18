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Названы крупнейшие страны-импортеры российской нефти

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Москва, Среда 18 января 2023 02:48
Названы крупнейшие страны-импортеры российской нефти Фото: названы крупнейшие страны-импортеры российской нефти (gcaptain.com)
Автор: Константин Широкун

Согласно данным трейдеров, в январе 2023 года крупнейшими импортерами российской нефти стали Индия и Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Для вывоза нефти Urals в Китай Россия задействовала как минимум четыре супертанкера VLCC в декабре 2022 года, а один — для поставки в Индию в январе текущего года. Трейдеры отмечают, что это позволяет снизить затраты на транспортировку нефти в Азию.

Экспорт российской нефти из портов Балтийского моря в страны Азии с 1 по 15 января увеличился на 27%, до 2,8 млн т, по сравнению с тем же периодом декабря 2022 года. Одновременно с этим, экспорт российской и казахстанской нефти из портов Приморска и Усть-Луги за первые 15 дней года составил уже 3,4 млн т, что на 35% больше, чем за первую половину декабря.

Россия переориентировала поставки нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС и введения ценового потолка на морские поставки. По данным Reuters, Россия продает нефть в Китай и Индию с большим дисконтом.

Ранее мы писали, что Индия планирует покупать российскую нефть за рупии. Это позволит стране получить еще большую скидку на энергоноситель из РФ.

Напомним, индийские НПЗ покупают российскую нефть Urals с поставками в порты страны со скидкой 15-20 долларов за баррель.

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