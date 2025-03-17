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Названы самые популярные автомобильные марки мира: опубликован новый рейтинг

Понедельник 17 марта 2025 11:52
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Названы самые популярные автомобильные марки мира: опубликован новый рейтинг Фото: наиболее популярные автомобильные марки мира (toyota.com.au)
Автор: Константин Широкун

Аналитическое агентство Focus2move, которое исследует рынки 159 стран мира, составило список самых успешных автопроизводителей. Первенство уверенно удерживает Toyota.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus2move.

В январе нынешнего года ей удалось поставить по всему миру 706 544 авто и занять 10,8-процентную долю глобального авторынка. При этом спрос на Toyota упал на 6,6 процента по сравнению с январем 2024 года.

Второе место с большим отрывом занимает Volkswagen, результат которого - 395 777 автомобилей за январь. Продажи за год упали на 4,3 процента. Замыкает тройку лидеров Honda с 277 991 реализованными авто и с самым заметным падением спроса - сразу на 22,5 процента. Интерес к Honda стремительно падает в Китае - на крупнейшем авторынке мира, где все больше жителей выбирают зеленую энергию.

Четвертым в январе стал Ford, поднявшись на одну позицию, хотя и потеряв 5,4 процента покупателей. Американский производитель продал 270 437 машин. Пятое место досталось Hyundai с 263 208 проданными автомобилями (-9,8 процента).

Названы самые популярные автомобильные марки мира: опубликован новый рейтинг

Далее следуют Nissan (226 543 единицы, -14,1 процента), Kia (219 302, -3,7 процента), Chevrolet (213 008, -5,5 процента) и BYD (208 713, -4,7 процента). На 10-м месте в этот раз расположилась Geely со 190 557 реализованными автомобилями. Китайская марка нарастила продажи на 26,5 процента, поднявшись в рейтинге сразу на четыре позиции.

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Toyota Motor Corp Volkswagen Автомобильный рынок
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