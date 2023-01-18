UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названі імена пілотів та пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Броварах

Фото: названі імена пілотів та пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Броварах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В авіакатастрофі в Броварах загинули троє членів екіпажу. Також на борту були помічниця глави МВС, а також керівник охорони міністра Дениса Монастирського.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані голови ДСНС Сергія Крука та заступника глави МВС Богдана Драп’ятого та прес-службу міністерства.

Члени екіпажу

"Непоправна втрата для усієї країни. Трагедія забрала життя справжніх патріотів, друзів, колег. 15 людей (за оновленими даними 17 - ред.) загинуло, серед яких Денис Монастирський, Євгеній Єнін, Юрій Лубкович. Загинув наш екіпаж: Олександр Василенко, Констянтин Коваленко, Іван Касьянов", - написав Крук.

Хто ще був з пасажирів

Заступник глави МВС Богдан Драп’ятий назвав імена загиблих, серед яких помічниця глави МВС Тетяна Шутяк та керівник охорони міністра внутрішніх справ Михайло Павлушко.

"Масштабні, справжні, щирі, надійні, порядні… Я не хочу вірити й сприймати… Ми втратили Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович, Тетяна Шутяк, Михайло Павлушко", - повідомив Драп’ятий.

Імена загиблих опублікувало МВС

За даними прес-служби Міністерства внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків в авіакатастрофі загинули:

  • міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,
  • перший заступник глави МВС Євгеній Єнін,
  • державний секретар МВС Юрій Лубкович,
  • заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,
  • начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко,
  • провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький,
  • командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко,
  • пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко,
  • бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

Фото: названі імена пілотів та пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Броварах (t.me/mvs_ukraine)

Нагадаємо, за уточненими даними ДСНС, внаслідок падіння гелікоптера в Броварах загинули 17 людей, з них одна дитина. За даними мера міста Ігоря Сапожка, число загиблих становить 16.

Подробиці авіакатастрофи в Броварах та все що відомо на цю мить - можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниБровариАвиакатастрофа