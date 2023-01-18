Названі імена пілотів та пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Броварах

В авіакатастрофі в Броварах загинули троє членів екіпажу. Також на борту були помічниця глави МВС, а також керівник охорони міністра Дениса Монастирського.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані голови ДСНС Сергія Крука та заступника глави МВС Богдана Драп’ятого та прес-службу міністерства.
"Непоправна втрата для усієї країни. Трагедія забрала життя справжніх патріотів, друзів, колег. 15 людей (за оновленими даними 17 - ред.) загинуло, серед яких Денис Монастирський, Євгеній Єнін, Юрій Лубкович. Загинув наш екіпаж: Олександр Василенко, Констянтин Коваленко, Іван Касьянов", - написав Крук.
Заступник глави МВС Богдан Драп’ятий назвав імена загиблих, серед яких помічниця глави МВС Тетяна Шутяк та керівник охорони міністра внутрішніх справ Михайло Павлушко.
"Масштабні, справжні, щирі, надійні, порядні… Я не хочу вірити й сприймати… Ми втратили Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович, Тетяна Шутяк, Михайло Павлушко", - повідомив Драп’ятий.
За даними прес-служби Міністерства внутрішніх справ під час виконання службових обов’язків в авіакатастрофі загинули:
Нагадаємо, за уточненими даними ДСНС, внаслідок падіння гелікоптера в Броварах загинули 17 людей, з них одна дитина. За даними мера міста Ігоря Сапожка, число загиблих становить 16.
Подробиці авіакатастрофи в Броварах та все що відомо на цю мить - можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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