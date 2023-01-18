В авиакатастрофе в Броварах погибли три члена экипажа. Также на борту находились помощница главы МВД, а также руководитель охраны министра Дениса Монастырского.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные главы ГСЧС Сергея Крука и заместителя главы МВД Богдана Драпятого, а также пресс-службу министерства.
"Непоправимая потеря для всей страны. Трагедия унесла жизни настоящих патриотов, друзей, коллег. 15 человек (по обновленным данным 17 - ред.) погибли, среди которых Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович. Погиб наш экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов", - написал Крук.
Заместитель главы МВД Богдан Драпятый назвал имена погибших, среди которых помощница главы МВД Татьяна Шутяк и руководитель охраны министра внутренних дел Михаил Павлушко.
"Масштабные, настоящие, искренние, надежные, порядочные... Я не хочу верить и воспринимать... Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович, Татьяна Шутяк, Михаил Павлушко", - сообщил Драпятый.
По данным пресс-службы Министерства внутренних дел при исполнении служебных обязанностей в авиакатастрофе погибли:
Фото: названы имена пилотов и пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Броварах (t.me/mvs_ukraine)
Напомним, по уточненным данным ГСЧС, в результате падения вертолета в Броварах погибли 17 человек, из них один ребенок. По данным мэра города Игоря Сапожко, число погибших составляет 16.
Подробности авиакатастрофы в Броварах и все, что известно на этот момент - можете узнать в материале РБК-Украина по ссылке.
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