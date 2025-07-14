Названі 10 найкращих технічних вишів України: хто очолив рейтинг 2025 року

Раніше РБК-Україна розповідало, що уряд ухвалив рішення про об’єднання університетів в Умані та Кам’янці-Подільському. В Умані педуніверситет приєднують до аграрного, у Кам’янці - два виші об’єднують у Подільський держуніверситет ім. Огієнка. Мета - створення сильних регіональних освітніх центрів і ефективне використання ресурсів.

Також ми писали, що в Україні скорочують кількість університетів через демографічний спад. Зараз лише 360 тисяч випускників шкіл, тоді як мережа вишів розрахована на 800 тисяч. До 2030 року кількість закладів вищої освіти, підпорядкованих МОН, планують зменшити до 100. Це частина реформи та євроінтеграції, яка має забезпечити якісну освіту і зберегти наукові школи.

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