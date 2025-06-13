Об’єднують університети: що зміниться для студентів в Умані та Кам’янці-Подільському

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про укрупнення університетів у двох містах - Умані та Кам’янці-Подільському. Це частина загальної стратегії розвитку вищої освіти до 2032 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал .

Університети в Умані

Уманський педуніверситет ім. Павла Тичини приєднують до Уманського національного університету. Об'єднаний заклад охопить понад 11 тисяч студентів. Після реформи всі освітні програми, бюджетні місця та умови контрактів зберігаються.

Планується, що у новому навчальному році студенти зможуть обирати із більшої кількості предметів. Також виш отримає інвестиції від Світового банку, а також розвиватиме співпрацю з аграрним бізнесом і школами регіону.

Університети в Камʼянці-Подільському

Тут Кам’янець-Подільський нацуніверситет ім. Огієнка об’єднують із Подільським держуніверситетом. Разом ці заклади сформують потужний освітній центр із понад 6,5 тисяч студентів.

Новий заклад планують перейменувати в Подільський державний університет імені Івана Огієнка, щоб зберегти історичну тяглість, адже першим ректором університету був сам Огієнко.

Мета цих об’єднань полягає у тому, щоб створити сильні регіональні освітні центри, які відповідатимуть викликам економіки, покращать підготовку фахівців і дозволять ефективніше використовувати ресурси.