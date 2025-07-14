RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Названы 10 лучших технических вузов Украины: кто возглавил рейтинг 2025 года

Фото: Образование в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине обнародовали перечень лучших технических университетов 2025 года. В топ-10 вошли заведения, которые показали самые высокие результаты в консолидированном рейтинге ЗВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Освіта.ua".

Как формировался рейтинг

Для оценки использовали три независимых источника:

  • "Топ-200 Украина",
  • "Scopus",
  • "Бал НМТ на контракт".

Итоговое место университета определяли по сумме позиций в этих рейтингах. Если в каком-то из них вуз не был представлен, ему автоматически начисляли место после последнего.

Кто попал в топ-10

Топ-10 технических университетов Украины 2025:

  1. Национальный университет "Львовская политехника";
  2. НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
  3. Национальный технический университет "Днепровская политехника";
  4. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
  5. Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
  6. Винницкий национальный технический университет;
  7. Государственный университет "Житомирская политехника";
  8. Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
  9. Украинский государственный университет науки и технологий;
  10. Национальный лесотехнический университет Украины.


Десятка лучших технических университетов Украины-2025 (скриншот)

Отметим, консолидированный рейтинг ЗВО Украины ежегодно составляется как ориентир для абитуриентов, которые выбирают университеты по качеству образования, научной активности и конкурсным показателям.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что правительство приняло решение об объединении университетов в Умани и Каменце-Подольском. В Умани педуниверситет присоединяют к аграрному, в Каменце - два вуза объединяют в Подольский госуниверситет им. Цель - создание сильных региональных образовательных центров и эффективное использование ресурсов.

Также мы писали, что в Украине сокращают количество университетов из-за демографического спада. Сейчас только 360 тысяч выпускников школ, тогда как сеть вузов рассчитана на 800 тысяч. К 2030 году количество высших учебных заведений, подчиненных МОН, планируют уменьшить до 100. Это часть реформы и евроинтеграции, которая должна обеспечить качественное образование и сохранить научные школы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Образование в УкраинеВузы