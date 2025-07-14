Названы 10 лучших технических вузов Украины: кто возглавил рейтинг 2025 года

Ранее РБК-Украина рассказывало, что правительство приняло решение об объединении университетов в Умани и Каменце-Подольском. В Умани педуниверситет присоединяют к аграрному, в Каменце - два вуза объединяют в Подольский госуниверситет им. Цель - создание сильных региональных образовательных центров и эффективное использование ресурсов.

Также мы писали, что в Украине сокращают количество университетов из-за демографического спада. Сейчас только 360 тысяч выпускников школ, тогда как сеть вузов рассчитана на 800 тысяч. К 2030 году количество высших учебных заведений, подчиненных МОН, планируют уменьшить до 100. Это часть реформы и евроинтеграции, которая должна обеспечить качественное образование и сохранить научные школы.

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