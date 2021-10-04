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Названа можлива причина глобального збою Facebook, Instagram і WhatsApp

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Понеділок 04 жовтня 2021 21:29
Названа можлива причина глобального збою Facebook, Instagram і WhatsApp Фото: глобальний збій в соцмережах-названа можлива причина (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Масштабний збій в роботі Facebook, Instagram, WhatsApp міг статися через видалення записів DNS (система доменних імен), які повідомляють, як знайти сторінки соцмереж в Інтернеті. При цьому експерти допускають можливість злому ззовні, хоча вважають цей варіант малоймовірним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Експерти з безпеки, які відстежують ситуацію зі збоєм в соцмережах, заявили, що відключення могло бути викликане помилкою конфігурації, яка могла бути результатом внутрішньої помилки, відзначає агентство. При цьому фахівці не виключають можливість саботажу з боку провайдерів.

Експерти вважають менш імовірним злом соціальних мереж. Однак вони допускають, що сервіси могли піддатися масовій атаці типу "відмова в обслуговуванні". Фахівці відзначають, що така операція зажадає або координації між могутніми злочинними угрупованнями, або дуже інноваційної техніки.

Журналіст Independent Брайан Кребс своєю чергою заявив, що записи DNS були видалені сьогодні вранці з таблиць глобальної маршрутизації.

Нагадаємо, зі списком соцмереж і ресурсів, які перестали працювати, можна ознайомитися на РБК-Україна.

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