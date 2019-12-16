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Цена на газ этой зимой будет зависеть от результата переговоров с РФ, - Гончарук

Новости » Экономика     16.12.2019 - 23:01
Цена на газ этой зимой будет зависеть от результата переговоров с РФ, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Цена газа для украинцев не вырастет даже в случае отсутствия контракта о транзите газа из РФ

Цена на газ зимой будет зависеть от результата переговоров с Российской Федерацией. Об этом заявил председатель правительства Алексей Гончарук в эфире Свобода слова на ICTV.

Он отметил, что сейчас продолжаются переговоры с россиянами о новом контракте о транспортировке газа через Украину в Европу.

"Это действительно фактор, который сильно влияет на цену газа. Поэтому какая будет цена газа в январе и в феврале этой зимой мы увидим, когда станет понятно, будет ли этот контакт. Это действительно зависит от этого", - заявил Гончарук.

Он также подчеркнул, что цена газа для украинцев вырастет даже в случае отсутствия контракта о транзите газа из РФ.

"Но что на самом деле, о каком повышению шла речь в этом сообщении. Речь шла о гарантированной цене, которую получат украинцы. Таким образом рынок защищен от того, чтобы цены росли выше. То есть, условно, если представить, что транзита газа РФ не будет и рыночные цены взлетять в полтора раза, то цена для украинцев фактически не возрастет. Она будет по той грани, которая была сегодня объявлена "Нафтогазом", - добавил он.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" установил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов с 1 января 2020 года. Цены на газ для промышленности снижены на 6,2-6,4%.

Напомним, правительство зафиксировало цену на газ для населения с 1 января до 1 мая 2020 года с помощью так называемой "страховой цены". При этом цены на газ для населения снова будут рыночными с 1 мая 2020 года.

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