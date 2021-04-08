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Названа украинская версия гибели ребенка на оккупированном Донбассе

Новина українською → Донбасс, Четверг 08 апреля 2021 12:25
Названа украинская версия гибели ребенка на оккупированном Донбассе Фото: Алексей Арестович (facebook com alexey arestovich)
Автор: РБК-Украина

Согласно версии украинской стороны, гибель ребенка на оккупированном Донбассе произошла в результате детонации взрывного устройства, найденного во дворе. Речь идет о гибели пятилетнего мальчика в поселке Александровское в районе оккупированного Енакиево.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, ребенок погиб от взрывного устройства, который нашел во дворе.

"Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок", - отметил Арестович.

Напомним, украинская сторона опровергает причастность к гибели мальчика. По данным миссии ОБСЕ, сотрудники морга в Донецке сообщили, что у ребенка были множественные осколочные ранения.

При этом оккупанты критикуют методы ОБСЕ, поскольку считают, что наблюдатели должны были лично приехать на место трагедии, а не обзванивать свидетелей по телефону. Боевики утверждают, что мальчик погиб после того, как якобы украинский беспилотник сбросил мину.

Об этом инциденте РБК-Украина писало в материале "Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину". Один из аргументов в защиту Украины - это то, что населенный пункт находится в 15 километров от линии разграничении и украинские беспилотники не способны залетать в глубокий тыл.

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