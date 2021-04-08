Названо українську версію загибелі дитини на окупованому Донбасі

Згідно з версією української сторони, загибель дитини на окупованому Донбасі сталася в результаті детонації вибухового пристрою, знайденого у дворі. Мова йде про загибель п'ятирічного хлопчика в селищі Олександрівське в районі окупованого Єнакієвого.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Це свідчить про те, що російська сторона мало того, що окупувала нашу землю, вона там розкидає небезпечні вибухові пристрої, штатні або позаштатні, через які гинуть громадяни України, у тому числі 5-річна дитина", - зазначив Арестович.

За його словами, дитина загинула від вибухового пристрою, яку знайшла у дворі.

Нагадаємо, українська сторона спростовує причетність до загибелі хлопчика. За даними місії ОБСЄ, співробітники моргу в Донецьку повідомили, що у дитини були множинні осколкові поранення.

При цьому окупанти критикують методи ОБСЄ, оскільки вважають, що спостерігачі повинні були особисто приїхати на місце трагедії, а не обдзвонювати свідків по телефону. Бойовики стверджують, що хлопчик загинув після того, як нібито український безпілотник скинув міну.

Про цей інцидент РБК-Україна писало в матеріалі "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну". Один з аргументів на захист України - це те, що населений пункт знаходиться в 15 кілометрів від лінії розмежування і українські безпілотники не здатні залітати в глибокий тил.