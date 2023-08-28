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Названа ціна газу для населення України та виробників тепла

Фото: Олексій Чернишов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марія Кучерявець

Ціни на газ в Україні змінюватися не будуть. Населення купуватиме паливо за ціною 7,96 гривень за кубометр, підприємства теплокомуненерго - за ціною 7,42 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву голови НАК Олексія Чернишова в ефірі телемарафону.

"Маю заспокоїти наших споживачів. Ціна на газ залишається стабільною. Для наших постійних споживачів, домогосподарств - це 7,96. Тобто та, яка була минулого року", - сказав він.

За його словами, також діють спеціальні умови постачання природного газу для підприємств ТКЕ. "Уряд прийняв відповідну постанову, якою продовжив дію ПСО. Таким чином газ по обсягу І буде постачатися за ціною 7 420 для підприємств ТКЕ", - додав Чернишов.

Мораторій на підвищення цін на газ

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Ціна не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Закон про це ухвалила Верховна рада та підписав президент Володимир Зеленський.

Водночас мораторій не стосується холодної води та електроенергії, яка подорожчала з 1 червня на 70%. Влада хотіла підняти тарифи на холодну воду і з 1 січня, і з 1 липня 2023 року, але потім передумали.

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